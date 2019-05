10 mila piatti “vuoti” da riempire. Oltre 5 mila palloncini rossi a forma di cuore. Un grande spazio pubblico, simbolo dell’Italia: Piazza Duomo a Parma.

E’ questa la ricetta di “In the Name of Africa”, progetto che dà vita – in occasione della Festa della Mamma – alla più grande opera di Pixel Art partecipata e solidale, mai realizzata al mondo. Durante una performance, che ha visto coinvolti tutti i presenti, i piatti sono stati disposti nella piazza verranno girati per dar vita all’immagine – ideata e realizzata dal fumettista Altan – di una donna africana, che rimanda a una delle madri di Beira in Mozambico.

Obiettivo dell’iniziativa sarà quello di sensibilizzare e raccogliere aiuti proprio per le donne di Beira. Si tratta di un’idea di CEFA ONLUS, realizzata in collaborazione con i Lions Club, con il sostegno della Fondazione Barilla e il patrocinio del Comune di Parma e il Comitato Parma 2020.

L’evento nasce come un momento di partecipazione e sostegno concreto per le mamme della città di Beira, in Mozambico, con l’obiettivo di dare loro cibo sano e nutriente, sementi e strumenti per la formazione, necessaria per ripartire dopo le disastrose conseguenze del ciclone Idai che ha colpito la zona. Sconfiggere la fame si può, insieme.