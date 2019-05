Il Luna Park torna a Parma

Inaugurato in mattinata alla presenza dell’Assessore Cristiano Casa il Luna Park di primavera che da oggi fino al 2 giugno divertirà i bambini e i ragazzi d Parma.

Nei fine settimana sarà aperto dalle 10.30 fino alle 24, mentre nei giorni feriali dalle 16 alle 23.

Il parco divertimenti è composto da 38 attrazioni e da due stand gastronomici. La tradizionale autospista,le montagne russe , il castello incantato di ambientazione bavarese con i clown di “Ridono” e la giostra nuvola che spicca voli fino ai 24 metri di altezza sono pronti per momenti di allegria e di spensieratezza.

Come ogni anno, il comitato organizzatore dei gestori degli spettacoli viaggianti, ha previsto alcuni momenti volti alla raccolta di fondi a favore di associazioni del territorio. Per questa edizione sono state scelte diverse associazioni ( Avis Cittadella, Noi per Loro, Croce Rossa e Pubblica Assistenza). A sostegno sostegno delle attività che quotidianamente svolgono in città saranno devoluti gli incassi tre giornate di apertura..

Il Luna Park estivo si svolge con il patrocinio del Comune di Parma, assessorato alle Attività Produttive e Turismo e offrirà tutte le sere, dopo le 20.30 lo sconto di un euro sul biglietto intero.

Vincenzo La le giostre appllk8cano uno sconto di un euro sul biglietto intero.

“Un momento di svago in un giardino verde, dove stare insieme all’aria aperta è la consueta proposta del Luna Park per i bambini e le famiglie di Parma, affinchè possano passare ore speciali, lontani dalla routine che li vede spesso collegati agli smartphone. La Cittadella è veramente uno scenario ideale per le nostre attrazioni e non dimentichiamo di ringraziare la città che ci ospita sia prevedendo una scontistica che guardi ai bilanci delle famiglie, sia con un sentimento di vicinanza verso chi è meno fortunato e verso i volontari che li aiutano”. Hanno sottolineato i gestori del Luna Park.