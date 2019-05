Lega: “Moschea a Fidenza? Massari faccia chiarezza”

Come risponde il candidato sindaco e sindaco uscente Massari alla richiesta di costruzione di un luogo di culto fatta ai candidati sindaci di cui si parla sui giornali di oggi?

Per quanto ci riguarda Massari ha già risposto perchè, come ben sappiamo, un luogo di culto islamico nel centro di Fidenza pare ci sia già: infatti, in via Ronchei, in pieno centro, da mesi sembra si riuniscano persone di religione musulmana per pregare. Non sappiamo se con autorizzazione o no e se in locali adeguati o no ad ospitare riunioni di persone.

Cosa sta succedendo in questo vicolo del centro?

Vogliamo chiarezza!

Riteniamo che Massari debba rispondere pubblicamente alla domanda che è stata posta: vuole o no una moschea? Attendiamo una risposta a breve: i fidentini hanno il diritto di andare a votare sapendo se il sindaco è a favore di una moschea. Massari quindi chiarisca al più presto. Si tratta di temi delicati su cui serve chiarezza e attendiamo perciò una risposta. Se la risposta non arriverà, ne dovremo dedurre che per lui quanto accade in via Ronchei è normale e ben accetto.

Come suo solito, Massari farà finta di nulla portando avanti l’ennesima presa in giro verso i cittadini.

Lega Fidenza