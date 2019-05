22 maggio: evento di chiusura della campagna elettorale di Italia in Comune e Più Europa a Bologna e a Parma

“Dalle città all’Europa, avanti insieme”. Si terrà a Bologna, il prossimo 22 maggio, l’evento conclusivo della campagna elettorale per le elezioni Europee di Italia in Comune.

All’incontro, cui introdurrà il coordinatore di Italia in Comune Emilia Romagna On. Serse Soverini, si parlerà di programma e di Europa insieme ai candidati p​er la lista +Europa-Italia in Comune Federico Pizzarotti (Italia in Comune), Emma Bonino (Più Europa) ed Enzo Maraio (PSI).

L’appuntamento è aperto a tutti: attivisti, simpatizzanti e a tutti i cittadini interessati al tema Europa. Vi aspettiamo quindi numerosi per le ore 18:30 all’Hotel Excelsior di via Pietro Pietramellara 51 a Bologna.

La serata proseguirà all’Evolution Bar di via Emilio Lepido 51/A a Parma per bere qualcosa insieme al candidato Federico Pizzarotti e agli attivisti di Italia in Comune Parma e per discutere sui temi al centro delle prossime elezioni Europee.