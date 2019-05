Decennale Laboratori Famiglia, grande festa al Teatro al Parco

Al Teatro al Parco, la festa per i dieci anni di vita dei Laboratori Famiglia. Bambini e genitori insieme per celebrare i dieci anni di vita delle iniziative solidali. “Una grande casa aperta a tutti”, che vede in campo 70 volontari. L’assessore Rossi: “Siamo una grande comunità”.

La bella festa si è svolta domenica 19 maggio, presso il Teatro al Parco. Tanti i genitori e i bambini che si sono ritrovati assieme per celebrare i dieci anni di attività del Laboratori Famiglia, progetto di comunità ideato nel 2009 da Associazioni familiari e realizzato con il contributo del Centro per le Famiglie del Comune di Parma, per promuovere relazioni positive, la solidarietà e l’impegno civico nei tre quartieri San Martino San Leonardo, Lubiana-San Lazzaro e Oltretorrente.

Dal 2018 il progetto è coordinato dall’Associazione “LiberaMente” in partnership con l’Associazione “Compagnia In..stabile” e l’ Associazione “Cultural-mente”. Sono state diverse le attività allestite nell’accogliente struttura del Teatro al Parco, tra cui i giochi organizzati dagli Scout Parma 8 e dagli operatori dell’Associazione “TuttiiMondi”, l’atelier di pittura dove, sotto la guida esperta di Elona Marika della scuola albanese “Shkolla Shqipe Scanderbeg”, i bambini hanno disegnato i loro animaletti preferiti in compagnia dei volontari dei Laboratori Famiglia, l’angolo sociale di relax per i genitori di Elisa Fecci, curato dal progetto “Massimo Comune Genitore” e lo spazio dedicato agli scatti realizzati dagli allievi di Graziano Andreassi, che ha coinvolto gli appassionati di fotografia. A

Alle 17.30 il progetto ha spento le sue dieci candeline con la golosissima torta portata al centro della sala in omaggio alle “trenta associazioni” e ai “settanta volontari” che quotidianamente garantiscono il proprio contributo alle diverse iniziative solidali. A margine dell’evento, quest’ultimi sono stati premiati con delle simpatiche fotografie personali. Un regalo speciale con tanto di dedica dell’Assessora al Welfare del Comune di Parma, Laura Rossi: “siamo una grande comunità in cui si costruiscono insieme relazioni, progetti, sogni”.

I tre Laboratori Famiglia, la Casa delle Associazioni in San Leonardo, il Portico in strada Quarta a San Lazzaro, l’Ospedale Vecchio in Oltretorrente, rappresentano UNA GRANDE CASA APERTA A TUTTI poiché mettono a disposizione della comunità spazi in cui bambini, giovani, anziani, famiglie, volontari, possono incontrarsi, fare rete, vivere il proprio territorio attraverso attività, momenti di condivisione, confronto e ideazione. Luoghi aperti e flessibili in cui le persone sono protagoniste e che possono contare sulla partecipazione attiva di 30 Associazioni, Amiche della Comunità e di 70 volontari che ogni giorno dedicano del tempo a favore della comunità. Il progetto ha aperto il nuovo sito www.laboratorifamiglia.org