Comuni al voto: l’impegno dei parlamentari Lega sul territorio

I parlamentari della Lega- Salvini Premier sono impegnati anche sul territorio di appartenenza e non solo a Roma: alla partecipazione agli eventi istituzionali alternano banchetti, raccolte firme, incontri in ogni dove senza mai risparmiarsi.

Ne parliamo con la senatrice Maria Gabriella Saponara e l’onorevole Giovanni Battista Tombolato entrambe appartenenti alla sezione Lega Valli Ceno e Taro.

“L’impegno sul territorio è sempre tanto e d’altra parte non potrebbe essere altrimenti visto il sostegno che costantemente abbiamo dal territorio stesso. Agli incontri con sostenitori e militanti alterniamo momenti istituzionali e in quest’ultimo periodo l’impegno è stato rivolto principalmente alla formazione delle liste e alla ricerca di alleanze per la formazione di squadre competenti da presentare nei vari comuni che il prossimo 26 maggio andranno al voto. La nostra è una sezione molto estesa che comprende ben 15 comuni delle valli del Ceno e del Taro e tra quelli che andranno al voto saranno ben sei quelli che avranno il sostegno della Lega: Medesano, Fornovo, Bardi, Bedonia, Tornolo e Bore. In questi comuni siamo riusciti a costruire squadre ben assortite per età e competenze e tutte animate da un forte entusiasmo e spirito di cambiamento per questi territori.

Se da una parte la volontà dei candidati di Medesano e Fornovo è quello di dare a questi comuni un ruolo di centralità nel contesto provinciale che coincida con quello geografico, per i candidati dei comuni di Bardi, Bedonia, Tornolo e Bore l’obiettivo primario è quello dare una risposta a tutte quelle problematiche createsi nei territori montani a causa di una politica sbagliata delle precedenti amministrazioni, legate più a logiche di partito che alla reale necessità di creare le giuste condizioni di vita per i residenti.

Siamo convinti che il lavoro di squadra che i candidati stanno facendo porterà ottimi risultati elettorali in questi territori: d’altra è grazie alla nostra squadra se siamo riusciti a formare liste competitive. Lo sguardo naturalmente è attento anche su altri comuni appartenenti alle altre sezioni Lega del parmense, ai cui candidati abbiamo assicurato l’appoggio e il sostegno: noi siamo pronti a vincere e a impostare per i nostri territori una politica di cambiamento e di buon senso che faccia eccellere il grande potenziale della nostra provincia”.