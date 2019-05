Continuano i controlli interforze all’interno di alcune abitazioni della città: 19 le persone identificate

L’attività di controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati continua in ambito cittadino e così come sperimentato nelle ultime settimane, si sta procedendo ad effettuare capillari controlli anche all’interno di alcune abitazioni.

L’obiettivo è quello di effettuare verifiche e controlli al fine di prevenire e reprimere attività delittuose nonché impedire che all’interno delle abitazioni possano avere illegittima ospitalità soggetti irregolari ovvero possano essere commessi all’interno reati.

L’operazione congiunta tra Polizia di Stato, Polizia Municipale è consistita nel mettere in campo le specialità di ciascuna forza.

Le attività di controllo vengono precedute da briefing operativi che consistono nella condivisione, ciascuno per la propria parte di competenza, del patrimonio informativo in possesso alle singole Forze dell’Ordine.

La Polizia Municipale grazie ai suoi specifici poteri in materia di anagrafe ha effettuato una serie di controlli alle residenze in via Mordacci, via Boccaccio, via Olbia, via Pascoli, via San Leonardo, via Mattei.

La Polizia di Stato, con le Volanti e le Pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, si è occupata delle attività di identificazione e di verifica della posizione di regolarità sul territorio nazionale dei cittadini stranieri controllati.

Sono stata identificate in totale 19 persone, le cui posizioni amministrative sono attualmente sottoposte a valutazione.