Roccabianca Civica: il programma, i candidati

Il candidato sindaco Gattara ha illustrato nel corso di numerosi incontri il proprio programma per i prossimi anni.

Alessandro Gattara, 36enne architetto e dottore di ricerca, ha illustrato in diversi incontri con i concittadini proposte e volti della sua Roccabianca Civica per il quinquennio 2019-24.

Una lista variegata e multicolore, il cui impegno – ha sottolineato – è lontano da divisioni e polemiche della politica nazionale, equilibrato in base alla rappresentanza di luogo, genere, età, competenze professionali e ruoli nelle comunità, ed è fortemente fondato sui principi dettati dalla Costituzione.

Con i candidati Stefano Annovi, Alberto Bini, Stefania Bolgarani, Luigi Dalpasso, Stefania Donnini Brizzi, Giulia Gatti, Giovanni La Grasta, Andrea Magni, Natalina Maranzoni, Marco Rossi, Alberto Sarti e Claudia Sicorello, Gattara ha elaborato un programma preciso e dettagliato per il prossimo quinquennio.

Al primo punto il miglioramento dei servizi educativi ed extra-scolastici: valutare l’istituzione di un servizio di “micro-nido” per i piccolissimi, la sistemazione straordinaria degli ambienti scolastici interni ed esterni, la realizzazione di una biblioteca dal sapore europeo per i più grandi. E poi sicurezza e decoro degli spazi pubblici, partendo da nuove telecamere per il controllo degli accessi, dal verde e da un nuovo impianto di illuminazione a Led. Annovi, Dalpasso e La Grasta, imprenditori e manager con esperienze internazionali, hanno illustrato il lavoro necessario a favorire la crescita delle attività agricole, produttive e commerciali.

Due su tutti gli incontri di spiccata rilevanza organizzati dal candidato: quello con l’assessore del Comune di Parma, Michele Guerra, su Parma 2020 Capitale della Cultura e le iniziative connesse, e quello con l’ex Segretario generale dell’Autorità di Bacino del Po, Francesco Puma, sulla candidatura del tratto medio del fiume a riserva Unesco (di cui si saprà a giorni).

La campagna elettorale della Lista Roccabianca Civica si concluderà venerdì al mercato di Roccabianca e nel doppio appuntamento serale a Roccabianca e Fontanelle.