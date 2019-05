Montechiarugolo, Friggeri: “Ora tutti al lavoro per il nostro territorio”

La lista di Daniele Friggeri vince le elezioni amministrative 2019 del Comune di Montechiarugolo

A seggi chiusi e votazioni finite, i risultati portano la vittoria di Daniele Friggeri e la sua lista “Noi di Montechiarugolo” che è riuscita a unire i civici e i partiti di centro-sinistrainsieme.

“Grazie a tutti i nostri concittadini che ci hanno dato fiducia – commenta la lista del nuovo sindaco Daniele Friggeri – Grazie a tutti gli scrutatori per il loro lavoro e a tutti gli operatori chi hanno permesso che si svolgessero queste elezioni. E’ stato un risultato che in cuor nostro credevamo possibile ma che fino all’ultimo abbiamo temuto a causa dei risultati a livello europeo e del trend attuale. Questo risultato dimostra invece che a Montechiarugolo abbiamo fatto un buon lavoro. E’ stato premiato il percorso fatto nel precedente mandato e il nostro impegno per i nuovi progetti che “Noi di Montechiarugolo” vogliamo portare insieme alla partecipazione di tutta la nostra comunità. E’ stata premiata una lista civica inclusiva, che vuole lavorare per il bene del nostro territorio”.

“E’ stata una campagna elettorale corretta – commenta il neo-sindaco Daniele Friggeri – esclusi piccoli episodi che si sono già chiariti con i nostri avversari. Ringrazio il candidato Vittorio Uccelli per i toni e la correttezza tenuta in questi mesi, convinto che per il futuro si riuscirà a dialogare per amministrare nel rispetto di tutte le parti e nello spirito della collaborazione. Nei prossimi giorni sveleremo i nomi dei nuovi consiglieri e assessori. Da domani, però, saremo già impegnati a tempo pieno a lavorare su quanto promesso”.