+Europa Parma: “Siamo il 4° partito in città”

La crescita di +Europa in città continua! Siamo ormai 4a forza politica in città, doppiando sia Forza Italia che Fratelli d’Italia e ci prepariamo a mettere la freccia anche nei confronti dei 5 Stelle.

Passiamo dal 5,5% del 4 Marzo scorso all’ 8,34%, conquistando oltre 2000 voti in più rispetto ad un anno fa.

Ovviamente questo non riduce la delusione per il mancato superamento della soglia di sbarramento a livello nazionale ma ci permette di guardare con più coraggio e forza verso l’appuntamento delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

Nel frattempo, l’europa è salva, gli europeisti sono in larga crescita e la nostra famiglia di appartenenza, i liberal-democratici dell’ALDE di cui Emma Bonino è candidata Presidente della Commissione Europea, ha sfondato i 100 seggi con record di incremento tra tutte le famiglie europee.

I sovranisti sono sconfitti ovunque e potranno contare solo su un pugno di seggi al parlamento. Matteo Salvini sarà solo, isolato e in minoranza.

La battaglia per gli Stati Uniti d’Europa continua con ancora più forza!

7141 Grazie!

+Europa Parma