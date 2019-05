Quartiere Pablo, madre violenta contro il figlio di 12 anni: arrestata dalla Polizia

Nella giornata di ieri personale delle volanti è intervenuto con urgenza in un condominio del quartiere Pablo in quanto veniva segnalato un minore di 12 anni aggredito dalla propria madre.

La chiamata al 113 era giunta su segnalazione della nonna del minore la quale stava riportando alla figlia il bambino.

Il piccolo era rimasto con la nonna per qualche giorno e al rientro a casa, la madre, molto alterata, se la prendeva dapprima con la nonna , che ritiene causa dell’allontanamento del figlio, in seguito anche con quest’ultimo, prendendolo per le braccia, strattonandolo e facendogli prendere dei colpi al volto contro il mobilio.

Durante l’aggressione la nonna è riuscita a contattarci al 113 e un equipaggio della squadra volante è giunto prontamente sul posto e ha trovato una situazione molto delicata. Infatti, da una parte la casa era sotto sopra, a dimostrazione dell’escandescenza della donna, inoltre, la madre stava ancora aggredendo il piccolo e la nonna era molto spaventata per la sua incolumità.

Visti i fatti sopra esposti, e considerando anche che questo tipo di vessazioni nei confronti del bambino si erano già manifestate altre volte, la donna è stata tratta in arresto per il reato di maltrattamenti e lesioni aggravate, conseguentemente posta agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna è una 38 enne, residente a Parma, ma di origini Ucraine.

Purtroppo il fatto si è verificato probabilmente quale escalation di uno stato personale della donna particolarmente complicato. Il bambino al momento è stato affidato alla nonna, ed è stato giudicato guaribile in gg. 18.

La polizia di Stato ha dimostrato anche in questo caso la particolare vicinanza e prossimità rispetto alle fasce cosiddette deboli, come ad esempio i minori. Vicinanza che viene espressa non solo sotto il profilo repressivo ma anche sotto il profilo preventivo attraverso una campagna di sensibilizzazione costante, sia all’interno delle scuole sia nelle principali piazze dei vari quartieri di Parma.