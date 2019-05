Il 25 maggio 2019, presso la sala del Museo d’arte cinese di Parma, in occasione del 285° anniversario della battaglia della crocetta, si è svolto il convegno: “Granatieri, tre secoli di storia”.

Il corpo dei granatieri viene ricordato nella città di Parma per essersi distinto nella battaglia della crocetta, combattuta il 29 giugno 1734.

Dopo una breve, ma sentita introduzione, dell’organizzatore dell’ evento Danilo Dumas, è intervenuto il Relatore dell’evento, il generale Meinero Max Massimo, esperto di storia, che ha raccontato e illustrato con dovizia di particolari gli eventi della storica battaglia e il ruolo che hanno avuto i granatieri nel tempo nelle varie, salienti battaglie, che si sono succedute. È emerso che, il corpo, valoroso, coraggioso e operoso, non ha mai avuto probabilmente, nonostante i risultati conseguiti, i riconoscimenti che avrebbe meritato.

È intervenuta, a seguire, la poetessa parmigiana Mariapia Quintavalla, che ha colto l’attenzione e la curiosità della platea, leggendo e interpretando i sonetti del tempo, scritti dalla popolazione, a testimonianza della battaglia, tra i quali si è distinto, per musicalità e apprezzamento, quello del poeta Bandini. I sonetti letti sono stati recuperati in una ricerca in Palatina e molto probabilmente non erano stati mai letti sino ad ora. Ha concluso l’evento la lettrice Emanuela Rizzo che ha commosso la sala con la lettura della lettera del drammaturgo Carlo Goldoni, trovatosi in quei giorni di guerra, a Parma.

Emanuela Rizzo.