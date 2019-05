Manifestazione di protesta in piazza Garibaldi: “Parma-sedotta e abbandonata”

Aderiremo con forza e convinzione alla manifestazione di protesta “Parma-Sedotta e Abbandonata” del 29 Maggio in Piazza Garibaldi (ore 19.30).

Dopo il Consiglio Comunale del 29 Aprile scorso, come da Statuto Comunale, attendevamo risposta motivata positiva o negativa alla nostra petizione. Ci è stata data invece comunicazione dal Presidente del Consiglio dello “spacchettamento” delle nostre proposte con relativo invio alle diverse commissioni permanenti e “ a completamento di questo primo ciclo di incontri sarà possibile valutarne congiuntamente gli esiti avendo l’opportunità di determinare il successivo ed eventuale programma di attività”.

Pur rimarcando le nostre perplessità verso questo comportamento, abbiamo cercato di capirne le finalità chiedendo che da queste sedute uscissero proposte concrete da trasformare in delibere da sottoporre al voto del Consiglio Comunale almeno entro la pausa estiva dei lavori.

Per ovvie ragioni confidavamo che si potesse concordare il calendario delle sedute e infine, visto le oggettive situazioni di disagio da noi sollevate, che il Consiglio Comunale adottasse soluzioni transitorie in via d’urgenza.

Purtroppo, non solo si è deciso di convocare la data di tali Commissioni senza un preventivo accordo, ma nessuna garanzia ci è stata data sui tempi e soprattutto sugli interventi di emergenza da adottare tempestivamente per sollevare residenti e commercianti dal grave disagio che stanno subendo.

Questo, quindi, anche alla luce dalle pesanti prese di posizione assunte dalla maggioranza in sede di seduta Consiliare, ci lascia molto delusi e pessimisti sull’esito di tale iter.

Tenendo conto che si tratta della petizione da noi presentata a nome di oltre 2700 parmigiani, non si può che rimanere sconcertati dall’arrogante autoreferenzialità palesata dall’Amministrazione Comunale.

Per tale motivo, comunichiamo la nostra adesione alla manifestazione di protesta “Parma Sedotta e Abbandonata” del 29 maggio , alle ore 19,30 in piazza Garibaldi.

Comitato Parma In Centro