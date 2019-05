Casapound: “Entriamo in quattro consigli comunali della nostra provincia. A Roccabianca abbiamo raccolto il 16%”

Con quattro consiglieri eletti in altrettanti comuni in cui esponenti di CasaPound si sono candidati, si chiude con successo la prima esperienza elettorale del movimento nel territorio della provincia di Parma.

“Andrea Carrara, nostro candidato sindaco a Roccabianca, raccoglie oltre il 16% dei consensi ed entra di diritto nel consiglio della città rivierasca, seguito da Gianluca Copelli eletto in maggioranza a Polesine Zibello a sostegno di Massimo Spigaroli e da Giovanni Bacchieri, che sarà consigliere a Monchio delle Corti con la lista civica Monchio 2019”, spiega il responsabile provinciale Luca Furlotti, che a sua voltà siederà in consiglio a Langhirano come più votato nella lista per Enrico Sicuri sindaco.

“Entriamo nelle istituzioni – aggiunge – sempre più consapevoli che il nostro costante lavoro sul territorio ha dato i suoi frutti ma non è altro che l’ennesimo punto di partenza”, dato che questo significa “iniziare una nuova pagina della nostra attività politica che, come dimostrano le esperienze di altri consiglieri di CasaPound eletti in tutta Italia, significa essere sempre dalla parte dei nostri concittadini per portare le loro istanze laddove le decisioni vengono prese”.

“Auguriamo dunque – conclude – buon lavoro ai neoeletti consiglieri, consapevoli che la loro attività consentirà al nostro movimento di continuare nel lungo percorso di radicamento sul territorio”.

Casapound Parma