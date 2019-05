L’architetto a Parma: il futuro della memoria

Il prossimo 5 Giugno l’Università di Parma, all’interno delle attività del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e dell’Unità di Architettura con il Complesso Monumentale della Pilotta, il CNA Consiglio Nazionale degli Architetti, L’Ordine degli architetti di Parma ha organizzato la presentazione de L’architetto, la storica rivista dei professionisti rifondata dall’ex direttore di Domus da Nicola Di Battista ed edita dalle edizioni Comunità di Olivetti.

Il momento centrale sarà la presentazione editoriale della rivista alla città ed ai professionisti. Ai Voltoni del Guazzatoio in Pilotta si terrà sempre il 5 Giugno dalle 17.30 una discussione articolata in due parti. La prima sul ruolo del progetto per la città e per il riconoscimento di ruolo del mestiere dell’architetto con importanti architetti del rango dei professori Mauro Galantino da Venezia, Francesco Collotti da Firenze, Vincenzo Melluso da Palermo e da Nicola di Battista Direttore de L’architetto. La seconda con l’introduzione del Geografo culturale Davide Papotti che presenterà la rassegna 100 Città d’Italia ed il contributo del docente di progettazione architettonica e urbana Dario Costi su Parma e la discussione che coinvolgerà lo storico di architettura Carlo Mambriani e Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma. Seguirà dibattito pubblico a cui tutta la città è invitata. Il tema è il futuro della memoria ovvero come mettere in valore il patrimonio storico artistico della città in maniera duratura e permanente.

Mercoledi 5 Giugno 2019

Complesso monumentale della Pilotta, Voltoni del Guazzatoio

L’architetto a Parma

Presentazione della rifondata rivista del Consiglio Nazionale degli Architetti in occasione della pubblicazione di Parma nella rubrica 100 Città d’Italia

17.30

Saluti

Carlo Mambriani, Consigliere di Amministrazione del Complesso museale della Pilotta

Daniele Pezzali, Presidente dell’Ordine degli Architetti paesaggisti, urbanisti e conservatori della Provincia di Parma

Dario Costi, Docente di progettazione architettonica e urbana dell’Università di Parma

Prima parte

18.00

L’architetto, una rivista militante per il progetto

Nicola Di Battista, Direttore de L’Architetto

Vincenzo Melluso, Docente di progettazione architettonica e urbana, Università di Palermo

Mauro Galantino, Docente di progettazione architettonica e urbana, IUAV Venezia

Francesco Collotti, Docente di progettazione architettonica e urbana, Università di Firenze

Seconda parte

18.40

Siena, Parma, Mantova. Il futuro della memoria

La Rassegna 100 città d’Italia

Davide Papotti, docente di Geografia culturale dell’Università di Parma

19.00

100 Città d’Italia|Parma Prospettive per il patrimonio storico-artistico della città verso il 2020

Ne discutono:

Carlo Mambriani, Docente di storia dell’architettura dell’università di Parma

Michele Guerra, Assessore alla Cultura del Comune di Parma