Stocchi: “Competenze e consenso per una giunta vicina ai Colornesi”

Il Sindaco di Colorno Christian Stocchi ha reso noto oggi, nell’ambito di una conferenza stampa, la composizione della giunta comunale.

“Come annunciato anticipato in campagna elettorale, – spiega Stocchi – i criteri seguiti per la composizione della giunta sono innanzitutto le competenze e il consenso espresso dai cittadini. Perciò, verificatane la disponibilità, ho ritenuto di formare una squadra di giunta composta tutta da consiglieri eletti. Desideriamo coinvolgere – aggiunge Stocchi – anche gli altri consiglieri comunali di maggioranza con deleghe specifiche: l’intento è di creare un gruppo affiatato che lavori quotidianamente per Colorno”.

Nell’ambito della giunta trovano rappresentanza entrambe le componenti della Lista Stocchi: quella civica e quella partitica.

“Ci tengo – conclude Stocchi – a ringraziare le due donne della giunta per la disponibilità massima dimostrata: Mirka Grassi chiederà un part-time nell’ente pubblico dove lavora, mentre Maria Grazie Delmiglio andrà in aspettativa per dedicare tutte le sue energie a Colorno: un gesto di grande generosità. Sul vicesindaco Vecchi coincidono i criteri della competenza, del consenso e della rappresentanza partitica (Lega). Ringraziamo tutti i partiti della coalizione per la collaborazione che ci hanno assicurato. Gli altri tre assessori sono espressione della componente civica. Il Comitato civico rimane aperto per svolgere una funzione propositiva nei confronti della Giunta”.

“Voglio ringraziare Stefano Mori che ci ha dato un grosso supporto in campagna elettorale. Gli abbiamo chiesto la disponibilità di entrare in giunta ma lui ha ritenuto di rimanere fuori” ha dichiarato Stocchi. “Grazie, ma ho ritenuto di non accettare perchè la mia ideologia rimane socialista. Ho grande stima per Christian che continuerò a sostenere” precisa Mori.

Queste, nello specifico, saranno le deleghe della nuova giunta comunale.

CRISTIANO VECCHI: Vicesindaco con deleghe ad Attività produttive, Innovazione tecnologica, Partecipazione, Associazionismo, frazioni, Arredo urbano, Verde pubblico, Politiche giovanili, Servizi Pubblici

MARIA GRAZIA DELMIGLIO: Assessore con deleghe a Servizi sociali, Sanità, Scuola, Politiche abitative

MIRKA GRASSI: Assessore a Programmazione del territorio (Urbanistica e Ambiente), Lavori pubblici, Patrimonio, Tributi

IVANO ZAMBELLI: Assessore con deleghe a Personale, Bilancio, Sport, Gestione della viabilità, Protezione Civile

In capo al SINDACO rimarranno Cultura, Turismo, Comunicazione, Progetti educativi e formativi, Sicurezza, Polizia Municipale