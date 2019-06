Nuovi strumenti per la Cardiologia pediatrica dell’Ospedale dei Bambini grazie alla generosità della sezione di Parma dell’Associazione italiana pazienti anticoagulati che ha donato al reparto diretto da Bertrand Tchana 3 holter, per la registrazione fino a 72 ore delle funzioni cardiache, un televisore da 50 pollici per la sala d’attesa e delle fasce ECG che permettono di effettuare l’elettrocardiogramma, eliminando tutta la fase di preparazione. La fascia infatti si indossa sopra i vestiti, evitando così l’applicazione sul torace delle placche metalliche. Elettrocardiogramma con la maglietta quindi per i giovani pazienti della cardiologia.

“La generosità dell’Associazione – spiega Tchana – ci offre l’opportuna di implementare ulteriormente gli strumenti del nostro reparto e di migliorare la qualità dell’assistenza. Un grazie quindi a Paolo Delgrano e a Giovanni Tampone, presidente e consigliere di Aipa Parma che oggi ci hanno consegnato personalmente le apparecchiature”.

“Annualmente AIPA – prosegue Delgrano – destina ad attività o a iniziative sanitarie buona parte delle proprie risorse economiche, quest’anno grazie ai nostri soci abbiamo potuto supportare un reparto che è un fiore all’occhiello e che lega due temi per noi importanti, come l’infanzia e le malattie cardiocircolatorie”

Un sentito ringraziamento all’Associazione arriva dal direttore sanitario del Maggiore Ettore Brianti. “Per l’Ospedale di Parma – conclude Brianti – la presenza assidua e costante del mondo del volontariato è un fattore di crescita importante. Siamo orgogliosi del bel rapporto che si è creato con le Associazioni, una collaborazione che ci stimola e ci spinge a proseguire nelle azioni di miglioramento”.​