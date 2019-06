Seconda edizione di BagaRock Contest, tanta musica e divertimento

E’ in programma al campo Mordacci di Baganzola, giovedì 13 giugno, a partire dalle 19.30, la seconda edizione di BagaRock Contest, iniziativa promossa da Arci Golese 1956, nell’ambito della 11° edizione di “Golese a Tutta Birra”, in collaborazione con il Centro Giovani Baganzola ed il Centro Giovani Esprit del Comune di Parma, assieme a tanti volontari. Per info, pagina Facebook: Bagarockcontest.

L’Organizzazione del contest è curata e presentata da Francesco Grandi che, quest’anno, sarà insieme allo staff di RadiorEvolution Parma ed ai ragazzi del programma radiofonico ”Eh va che Ciocco”, che interagiranno con le band e i giudici.

Il programma della serata di giovedì 13 giugno prevede la sfida delle cinque band selezionate per il BagaRock Contest a colpi di chitarra, acuti e assoli ritmati. I gruppi si esibiranno con pezzi inediti davanti ad una giuria di addetti ai lavori composta da: Aldo Piazza, artista poliedrico, dj e drag queen; Jessica Pistis insegnante di musical, cantante, animatrice; Matteo Mazzoli, attore di operette e musicista; Marianna Sarselli, responsabile comunicazione RadiorEvolution Parma e Fiorella Guerra, responsabile programmi RadiorEvolution Parma, che, in tempo reale, in stile talent show, giudicheranno gli artisti per migliorare le loro performance.

I JAM, vincitori della edizione 2018, saranno la guest band della serata; si tratta di un gruppo che sta riscuotendo un alto gradimento tra il pubblico ed in diverse manifestazioni canore.