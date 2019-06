“Parma, sostenibilità in azione!”, momento di festa alla primaria Corridoni in occasione della giornata mondiale della bicicletta

Momento di festa alla primaria Corridoni, in occasione della giornata mondiale della bicicletta. Nell’ambito del progetto “Parma, sostenibilità in azione!”, promosso dal Comune di Parma, Assessorato alle Politiche di sostenibilità ambientale, in collaborazione con Arpae – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia dell’Emilia –, sono state diverse le attività messe in campo. Al momento hanno preso parte Tiziana Benassi, Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale del Comune di Parma; il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Parmigianino, Andrea Grossi e Giuseppe Boselli di Arpae.

Il progetto “Parma, sostenibilità in azione!” ha come obiettivo quello di promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi a quelli privati nello spostamento casa – scuola, come la bici o il fatto di raggiungere la scuola a piedi o con mezzi pubblici. La sostenibilità ambientale, in fatti, passa attraverso comportamenti virtuosi con positive ricadute anche in termini di decongestionamento del traffico e riduzione dell’inquinamento. La festa alla scuola primaria Corridoni ha visto la realizzazione di attività ludiche e laboratori a cura dell’Associazione Le Petit Vélo di Parma, incentrate sulle principali regole del buon ciclista per aumentare la consapevolezza dei bambini nell’uso della bici in strada; altre classi si sono cimentate in giochi e sfide di strada, a cura di Uisp Parma.