Nutrita delegazione di sindaci della Repubblica Ceca in municipio

Tappa in municipio per una nutrita delegazione di Sindaci della Repubblica Ceca che sono stati ricevuti dal Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, in sala Giunta. Si è trattato di un incontro cordiale e proficuo in cui sono state messe a confronto le buone pratiche ed esperienze messe in campo in vari ambiti dai Comuni coinvolti.

In particolare, in confronto ha toccato il tema ambientale, l’impatto sulla cittadinanza del fenomeno migratorio e le visioni sulla situazione dell’Unione Europea.

All’incontro hanno partecipato anche Vittorio Ferrarini e Francesco Augusto Razetto curatore della mostra in corso a palazzo del Governatore “La Forma dell’Ideologia. Praga: 1948-1989” Promossa da Fondazione Eleutheria, Collezione Ferrarini-Nicoli e Comune di Parma