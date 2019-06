Fallimento Mercatone, Adiconsum incontra i clienti parmigiani “beffati”

E’ in programma giovedì 13 giugno alle 18 allo sportello Adiconsum (Associazione difesa consumatori e ambiente promossa dalla Cisl) di Parma – in via Lanfranco 21/A – l’incontro con i clienti parmigiani rimasti beffati dal fallimento del Mercatone Uno. Si tratta soprattutto di persone che avevano un acquisto in ordinazione e che avevano già pagato un acconto.

Per l’occasione saranno presenti i responsabili di Adiconsum che verificheranno la possibilità di coordinare un’azione comune in difesa degli acquirenti e naturalmente i consulenti legali della stessa associazione di consumatori. La scorsa settimana un’azione congiunta di Cisl e Adiconsum ha sollecitato al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Regione Emilia Romagna un forte impegno a tutela di lavoratori e clienti.

I clienti che vantano crediti nei confronti della Shernon Holding – la società che gestisce il marchio “Mercatone Uno” (dichiarata fallita) – possono inoltre rivolgersi ad Adiconsum il lunedì dalle 9 alle 12, il mercoledì dalle 14,30 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 12. E’ inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo: parma@adiconsum.it.

Si precisa infine che l’ex Mercatone Uno di via Mantova non è coinvolto nel fallimento perché lo stabilimento è stato acquisito dalla società Cosmo Spa – che detiene il marchio Globo, e dovrebbe riaprire a ottobre.