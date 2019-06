Parma ha festeggiato i 205 anni dell’Arma dei Carabinieri

Il Vicesindaco Marco Bosi ha partecipato alla cerimonia per i 205 anni dell’Arma dei Carabinieri che si è svolta, alla presenza delle autorità cittadine e del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni, nell’area retrostante Palazzo Ducale, sede dell’Arma, dove è stata deposta una corona ai piedi del monumento ai Carabinieri caduti. Il comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, Salvatore Altavilla, ha ricordato il lavoro svolto dall’Arma nel nostro territorio con sentimenti di orgoglio e gratitudine.

Il colonnello Salvatore Altavilla ha evidenziato come l’Arma sia, sempre più, per i cittadini un punto di riferimento per la loro protezione e sicurezza.”Essere presenti per fare, questo è il nostro intento. Sono 21.755 i servizi perlustrativi svolti lo scorso anno, oltre 16.000 sono stati i reati perseguiti, che rappresentano l’80% dei reati commessi nel territorio di Parma e provincia. Questi numeri rappresentano una non comune dedizione al servizio, ma il nostro impegno andrà, anche, nella direzione di rendere le caserme sempre più luoghi aperti, luoghi a cui i cittadini si possono rivolgere, ma anche sedi di eventi culturali e di socializzazione. Quello che è accaduto a Marzo, nelle giornate di Primavera del Fai, che hanno portato 8.000 visitatori presso Palazzo Ducale deve ripetersi ancora”.

Durante la cerimonia sono stati consegnati alcuni riconoscimenti attribuiti a militari e Reparti del Comando Provinciale e dei Reparti speciali di Parma che si sono distinti in modo particolare per le attività operative svolte.

Azzurra Ammirati (prima donna a capo dei Carabinieri di Parma) ha comandato la suggestiva parata militare che ha accompagnato la cerimonia insieme al suono della tromba del trombettiere Luca Haidar (studente del IV anno del Liceo Musicale Bertolucci).

Presenti anche classi del Liceo Ulivi, del Liceo D’Arte Toschi e della Scuola secondaria di I grado Salvo D’Acquisto e i piccoli dell’Asilo Nido Comunale Le Nuvole.