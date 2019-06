“Ringrazio la Comunità Mussulmana di Parma per la calorosa accoglienza riservata all’Amministrazione comunale, durante la preghiera conclusiva del Ramadan.” Lo scrive l’assessore Michele Alinovi sulla sua pagina Facebook. “Un’emozione collettiva sfociata nel calore di tanti abbracci, sorrisi e strette di mano che a volte valgono più di mille parole e ti fanno dire che anche per giornate come questa ne è valsa la pena.”