Cantieri, Saponara (Lega): “Ok a coperture per videosorveglianza, tutele per tutti”

“Con l’approvazione del decreto “sblocca cantieri”, in cui è ricompreso un emendamento a mia firma, finalmente vengono allocate significative risorse che garantiscono adeguata copertura finanziaria all’installazione di sistemi per la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture residenziali che accolgono disabili ed anziani. Vengono quindi stanziati 160 milioni di euro, erogati a partire da quest’anno fino al 2024. Già in commissione Affari Costituzionali, l’emendamento aveva incontrato il favore ed il sostegno di tutti i gruppi parlamentari; ora, con il voto positivo dato dall’Aula, diamo un significativo esempio di come la politica sa essere attenta alle istanze più sentite che provengono dalla società civile. Adesso il decreto passerà alla Camera ma sul mio emendamento non interverranno accorgimenti o modifiche consentendo quindi di procedere ai finanziamenti non appena il disegno di legge sulla videosorveglianza avrà concluso il suo iter in commissione e successivamente in Aula. Esprimo, infine, viva soddisfazione perché la Lega mantiene l’ennesima promessa con i cittadini, ai quali avevamo assicurato maggiori tutele per i piccoli e per quelle persone le cui fragilità vanno tenute costantemente in grande considerazione. Ora di nuovo al lavoro: con buonsenso e impegno quotidiano, continuiamo a costruire un Paese migliore”.

Cosi la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, membro della Commissione Affari Costituzionali a margine dell’approvazione del decreto sblocca cantieri avvenuta oggi in Senato.