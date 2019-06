Incontro della Rete delle liste civiche in regione. Giampaolo Lavagetto tra i promotori

In occasione della festa per il suo settimo anno di mandato, il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, ha rivolto un invito per discutere dei progetti e delle idee che possono diventare idea comune delle tante liste civiche che hanno aderito all’iniziativa.

“Con Domenica- dice Lavagetto Giampaolo tra i promotori dell’evento – abbiamo deciso fosse il momento giusto per aprire un confronto tra le realtà civiche presenti in regione. Assieme a esponenti di realtà operanti nelle provincie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Rimini, ci confronteremo sull’opportunità di una aggregazione di forze ed idee quale strumento di crescita per le nostre realtà locali ma anche come contributo per l’intero territorio regionale. Ci auguriamo che il percorso possa interessare un numero di realtà civiche sempre più crescente. Da Parma saremo presenti con diverse realtà esistenti nel territorio che ringrazio per la loro adesione. ”.

Appuntamento, quindi, a Coriano (RM) per martedì 11 giugno 2019 ore 18.30.