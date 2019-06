Inaugurato il nuovo pulmino per il trasporto disabili della Pubblica

È stato inaugurato stamattina, nella sede dell’Assistenza Pubblica Parma Onlus, il nuovo pulmino per il trasporto disabili, dedicato alla memoria della signora Vittorina Vigevani che, durante tutta la sua vita, ha generosamente partecipato alla causa dell’associazione.

La cerimonia d’inaugurazione, che si è svolta nell’ambito della “Settimana della Pubblica 2019”, ha rappresentato per tutta la famiglia dello storico ente di volontariato dell’Oltretorrente, un momento carico di significato e di commozione.

«Vittorina Vigevani – ricorda Luca Bellingeri, presidente dell’ente Assistenza Pubblica Parma Onlus – mentre era in vita ha creduto tanto nei valori della Pubblica e ci ha sostenuto con moltissima generosità: per tutti noi, dedicarle un mezzo alla memoria è il minimo. È un riconoscimento che le dobbiamo».

«Con piacere inauguriamo un nuovo pulmino – afferma Filippo Mordacci, comandante del corpo militi dell’Assistenza Pubblica – in ricordo della nostra storica benefattrice, che ci ha sempre sostenuto e che ha condiviso molti dei nostri progetti. Il trasporto disabili rappresenta un settore sempre in crescita. Rinnovare il parco mezzi ci aiuta ad elevare la qualità delle nostre attività, a cui tanto teniamo, e per svolgere sempre meglio i servizi che mettiamo a disposizione delle persone che hanno bisogno di noi».