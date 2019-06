A Roccabianca nasce il Gruppo consiliare Lega Salvini Premier

Si è ufficialmente costituito il gruppo consigliare Lega-Salvini premier a Roccabianca. Grazie ai risultati delle precedenti elezioni del 26 maggio sono stati eletti 3 consiglieri per la lista “Insieme per il futuro di Roccabianca”: Francesca Menta, Jessica Guarneri e Maurizio Vassena che hanno deciso di costituirsi come gruppo Lega. Entusiasti del risultato raccontano che la loro opposizione sarà dura concreta e sicuramente costruttiva: “Impareremo a districarci all’interno della macchina comunale”.