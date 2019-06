“Salviamo i macachi”: corteo nazionale animalista a Parma contro la sperimentazione/vivisezione sugli animali

Il 6 luglio a Parma si svolgerà un Corteo Nazionale per la difesa dei 6 macachi: “SALVIAMO I MACACHI”.

“L’università di Parma, su richiesta dell’ateneo di Torino vuole procedere alla sperimentazione/vivisezione di sei Macachi. Questi soggetti, vogliono lesionare il cervello di sei Macachi – così dichiara il presidente di Animalisti, Alessandro Mosso – per validare una procedura riabilitativa per il recupero della vista. Indicibili sofferenze ad animali che sono abituati a vivere in comunità, legati e obbligati a subire violenze quotidiane per 5 anni. Dopo verranno uccisi. – continua Alessandro Mosso – Quello che non vi dicono è che questa procedura sarà testata anche su volontari non vedenti.

L’università di Torino con il suo “Lightup – Turning the cortically blind brain to see” vuole di fatto tornare indietro a metodi scientifici obsoleti che ricordano i primi anni dell’800. – prosegue il presidente Mosso di Animalisti Onlus – I metodi alternativi esistono ma i ‘ricercatori’, non vogliono il progresso semplicemente perché vorrebbe dire che in tutti questi anni, questi sedicenti “scienziati” hanno raccontato frottole a tutti, anche a loro stessi. – prosegue Alessandro Mosso – L’indotto sulla sperimentazione / vivisezione animale è enorme: Case Farmaceutiche, Libri di testo, CD scientifici, Medici, Analisti, Commercialisti, Avvocati è una miriade di altri personaggi che ricevono soldi da questo inutile e dannoso business”.

Mosso conclude con una richiesta: “Chiediamo al Ministro Giulia Grillo di far interrompere immediatamente questa pratica inutile e crudele, impedendo all’università di Torino di accanirsi inutilmente sui Macachi indifesi. Nel 2019 ancora non si è arrivati a capire che le validazioni di test scientifici sugli animali sono inutili ed anzi dannose. Bisogna unirsi davvero per fermare questo accanimento su esseri indifesi.”

I coorganizzatori di questo corteo – precisano da Animalisti Onlus – sono molti, tra i quali: LAV; Oipa; Enpa; Animalisti Italiani; Parma Etica; Comitato No Caccia ed altre sigle oltre a singoli attivisti tra i quali Alessandro Vettorato, Ruth Pozzi, Rosy Calderone, Simonetta Rossini, Alessandro Mosso ed altri.