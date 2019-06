Sbloccantieri, Tombolato (Lega): approvato ODG per ristrutturazione Palazzo Ducale Parma

“È stato accolto favorevolmente il mio Ordine del Giorno al Dl “Sblocca cantieri” che impegna il Governo ad occuparsi della manutenzione del Palazzo Ducale di Parma che, purtroppo, presenta diversi problemi di manutenzione e di restauro soprattutto delle facciate e dell’intero perimetro. Stiamo parlando di un palazzo dal valore storico-artistico molto elevato, incastonato all’interno del Parco Ducale di cui valorizza la bellezza, utilizzato per eventi pubblici pur essendo sede del Comando Provinciale dei Carabinieri. Come è noto Parma è stata proclamata Capitale italiana della cultura per il prossimo 2020, per cui sono molto soddisfatto che il mio Ordine del Giorno – sottoscritto anche dalla collega Cavandoli – sia stato approvato e mi auguro che il Governo riesca a individuare i fondi per la manutenzione di uno dei luoghi simbolo della città”.

Così il deputato della Lega Giovanni Tombolato.