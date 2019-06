Sicurezza a 360 gradi a Collecchio: prima ricognizione del territorio comunale da parte della sindaca

Sicurezza a 360 gradi: con una prima ricognizione del territorio comunale, guidata dal Comandante della Polizia Locale Pedemontana Franco Drigani, il Sindaco di Collecchio Maristella Galli ha voluto approfondire il tema centrale della videosorveglianza intesa come strumento di benessere sociale.

“L’attuale sistema di telecamere, attivo a Collecchio come negli altri Comuni della Pedemontana, è un’eccellenza riconosciuta,” spiega il Sindaco Galli “non solo in termini quantitativi ma anche rispetto ad un coordinamento in rete tra i più tecnologicamente avanzati”.

Durante il pattugliamento del capoluogo di Collecchio e delle frazioni, il Comandante Drigani ha dettagliato l’estensione e le potenzialità di un sistema già preso a modello da tante realtà locali e che ha permesso di incidere significativamente sulla diminuzione del numero dei reati.

“La combinazione ottimale di telecamere diffuse per la registrazione e di altre più avanzate che catturano le targhe origina un flusso di dati notevolissimo” sottolinea il Comandante Drigani “che rappresenta un vero patrimonio per chi deve investigare ma anche per chi è chiamato ad ottimizzare l’attuale situazione della circolazione attraverso nuove progettazioni”.

“Opportunamente decodificate” aggiunge la Galli “le informazioni ricevute possono essere messe a disposizione della sicurezza dei cittadini, concepita sia come azione di puro controllo nell’individuare tempestivamente chi compie reati, sia nella programmazione di investimenti puntuali, ad esempio con interventi sulla viabilità”.

Ultima destinazione del sopralluogo è stata la sede della Centrale Operativa della Polizia Locale stessa, dove la ricezione dei dati provenienti dagli ‘occhi elettronici’ culmina in una stringente attività di monitoraggio da parte degli agenti preposti.

“Conoscere direttamente l’operatività di tutto il sistema è davvero importante per capire quanto il territorio sia presidiato e cosa sia ancora possibile fare per migliorare la sicurezza collettiva, traducendo i dati in azioni utili”.

“Desidero ringraziare il Comandante Franco Drigani per l’occasione di scambio proficuo, oltre che per la sua cortesia istituzionale e personale”.

“Il tema è così pregnante e trasversale che sono certa di poter contare sulla collaborazione dei cittadini” conclude la Galli “a partire dai membri del Consiglio comunale e dai futuri rappresentanti delle nuove Consulte frazionali, insieme ai quali auspico di condividere una nuova visita alla Centrale Operativa”.

Ad oggi, il territorio comunale di Collecchio è presidiato da 35 telecamere, delle quali 7 ‘intelligenti’ posizionate in modo strategico e in grado, grazie alla tecnologia OCR, di leggere le targhe individuando in tempo reale i veicoli rubati o sprovvisti di assicurazione o revisione, mentre le restanti 28 sorvegliano i luoghi più sensibili come piazze, parcheggi, edifici pubblici ed aree scolastiche.

L’intera Unione Pedemontana Parmense conta attualmente 133 telecamere, delle quali ben 78 OCR e, dati gli ottimi risultati, è già previsto che il sistema venga ulteriormente implementato.