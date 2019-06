Con l’estate attività a pieno regime per il Maggiore

Attività dell’Ospedale Maggiore di Parma a pieno ritmo anche nel pieno periodo estivo, con un piano di programmazione per i mesi di giugno, luglio e agosto che non prevede variazioni di letti per le strutture internistiche, mediche e di lungodegenza. Rimane stabile il numero dei posti letto per l’area neurologica e neurochirurgica e l’area critica. Poche le riduzione anche per l’area cardiologica e cardiochirurgica che passa dai 64 letti attuali a 62 e per il Materno-infantile che passa da 123 a 115 letti fino al 21 luglio e a 109 letti, dal 22 luglio al 1° settembre.

“Numeri che parlano da soli, spiega Massimo Fabi direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Anche quest’anno, infatti, come già l’anno passato, garantiamo una disponibilità di letti piuttosto elevata. Basti solo considerare che nell’area medica, dove sono presenti tutti i reparti internistici i letti restano pressoché gli stessi del periodo invernale, con un calo che nei mesi di luglio e agosto non arriva neanche al 4%”.

Contestualmente alla programmazione delle attività nei comparti operatori le attività di degenza dell’area chirurgica restano invariate fino al 1° luglio, con un calo dei letti dal 1° al 21 luglio pari al 5,5 %, dal 21 luglio all’11 agosto del 15% e del 20% per le ultime 3 settimane d’agosto. Chirurgie a pieno ritmo da lunedì 2 settembre. Nessuna variazione, ovviamente, per tutta l’attività chirurgica di area oncologica, traumatologica e d’urgenza.

A seguire nel comunicato in allegato il piano posti letto nei dettagli, con tabelle suddivise per area di cura e per reparto.