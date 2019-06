Inaugurata la mostra fotografica “L’Effimero e L’Eterno, in casa del Vate” presso la Chiesa di San Quirino.

Una raccolta di immagini collettive, frutto del laboratorio “LAB Di Cult 053 FIAF” cui hanno aderito 15 fotografi (11 soci del Color’s Light + 4 esterni) il cui l’obiettivo era lavorare sulla vita di Gabriele D’Annunzio nella sua villa al Vittoriale.



“Noi siamo partiti con questo progetto dopo il festival (ColornoPhotoLife, ndr) – spiega Gigi Montali, presidente di Color’s Light che ha inaugurato l’esposizione con la consigliera del Comune di Parma Valeria Ronchini-. Scegliendo un percorso attraverso il Vittoriale degli Italiani a Gardone, che ci ha dato il permesso di entrare e fare foto nei luoghi in cui ha vissuto D’Annunzio. Lì abbiamo svolto tre uscite fotografiche. Con Eles Iotti abbiamo organizzato tre incontri di studio, in cui abbiamo ragionato sulla figura di D’Annunzio”, un personaggio che ha vissuto un mondo effimero ma ha lasciato qualcosa in qualche modo di “eterno”. I fotografi hanno visitato il Vittoriale e hanno lavorato su questo tema sia in gruppo sia, in parte, a livello individuale. Ognuno ha selezionato una cinquantina di scatti. Fra quelle 700 foto circa, insieme alla curatrice della mostra Eles Iotti, in qualità di tutor del gruppo, abbiamo selezionato le 55 foto da portare in mostra a Traversetolo. I criteri di scelta: la bellezza dal punto di vista tecnico ma anche la capacità espressiva in relazione al tema affidato al laboratorio (L’effimero e L’eterno).”

Collaborano all’iniziativa anche il museo Renato Brozzi ( i fotografi “indagano” anche il rapporto fra l’artista traversetolese e il Vate).

Gli autori delle fotografie esposte sono: Antonella Artoni, Paolo Barbieri, Corrado Brianti, Andrea Calestani, Giovanna Cavazzini, Cristina Cozzini, Daniela Dall’Aglio, Cesara De Micheli, Antonio Fazio, Laura Lazzarini, Gigi Montali, Stefano Monteverdi, Katty Nucera, Franco Schianchi, Enrico Volpi

Ingresso libero: sabato 15/18 domenica e festivi 9/12 e 15/18.30 fino al 23 giugno.