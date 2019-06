Arrestato un albanese per possesso illegale di armi… alcune con munizionamento da guerra

Nell’ambito dell’attività investigativa gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Parma, venivano a conoscenza che il cittadino albanese KERCUKU Armand classe 1987, già conosciuto dagli investigatori, deteneva nella propria abitazione armi e munizioni.

Pertanto in data 10 u.s., si procedeva a perquisire l’abitazione del predetto, sita in via Martinella. L’atto permetteva di rinvenire nella predetta abitazione trenta proiettili di pistola cal.357 magnum.

L’immediata attività investigativa, permetteva di accertare che il predetto aveva in uso un capannone adibito a officina meccanica ubicato in un quartiere artigianale nella zona di via Paradigna, pertanto la perquisizione effettuata anche con l’ausilio di due unità cinofile anti esplosivo, veniva estesa anche nella predetta officina meccanica. L’atto permetteva di rinvenire all’interno di un cassetto di una scrivania le due pistole sopra meglio descritte, nonché un rilevatore di frequenze spesso utilizzato da persone dedite a traffici illeciti, al fine di individuare la presenza di eventuali captatori ambientali.

Al termine delle operazioni, l’uomo veniva tratto in arresto per aver detenuto armi clandestine con relativo munizionamento da guerra, ed associato presso la locale Casa Circondariale così come disposto dalla Dott.ssa Emanuela PODDA Sost,. Proc.a disposizione della A.G.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi, grazie anche alle competenze tecniche della Polizia Scientifica, per capire da dove provengano le armi poste sotto sequestro e se queste possano essere state usate in una qualche scena del crimine.

Sequestrate: Una pistola semiautomatica priva di matricola, di marca Walther PPQ, di fabbricazione tedesca, calibro 9×19, Parabellum, dotata di caricatore bifilare contenente 15 cartucce calibro 9×19 ( arma clandestina con munizionamento da guerra); Una pistola semiautomatica con matricola abrasa, di marca sconosciuta calibro 7,65 dotata di un caricatore monofilare , contenente 4 cartucce calibro 7,65 (arma clandestina); Una scatola per cartucce di marca fiocchi contenente trenta cartucce calibro 357 Magnum .