Pieghe perfette: dalla bellezza nasce il fare impresa

Creare un’identità che aumenti il senso di appartenenza per tutti gli operatori della bellezza e del benessere del territorio e promuovere il concetto di know how parmigiano, quale garanzia di qualità e professionalità, sono i principali obiettivi di Pieghe Perfette, un marchio di CNA Parma, nato nel 2014 per sensibilizzare le persone alla ricerca della qualità e per valorizzare il lavoro imprenditoriale che c’è dietro, cercando di combattere l’abusivismo.

“Parma ha bisogno di qualità, di standard alti. Creare un punto di riferimento, una piattaforma che consenta maggior visibilità e vantaggi comuni, ma che stabilisca anche, criteri di accesso in questo ambito vuol dire alzare l’asticella. L’abbiamo già visto nel campo della ristorazione. Questo progetto rappresenta un buon esempio e l’amministrazione è doverosamente al fianco del vostro percorso che sta lavorando per la città”. Ha detto Cristiano Casa.

I protagonisti di questo progetto sono dei veri professionisti della bellezza: acconciatori, barbieri, estetiste, make up artist e operatori olistici che hanno dato vita ad un gruppo unito da un’energia comune, dove la collaborazione è il requisito primario per farne parte. Come afferma Giulia Ghiretti, Responsabile di CNA Benessere e Sanità di Parma, durante la conferenza stampa che si è svolta oggi nella sala stampa del Municipio: “Pieghe Perfette è un gruppo aperto a tutte le aziende del settore acconciatura ed estetica che condividono i valori e la mission del progetto e che pongono al centro di tutto la valorizzazione della qualità e della professionalità”.

“Unire le forze imprenditoriali per far emergere competenze di alto livello e per affrontare nuove sfide e opportunità di crescita insieme, questa è l’essenza che caratterizza lo spirito del gruppo – afferma il Presidente di CNA Benessere e Sanità, Gianluca Avanzini – i cui valori, oltre a quelli imprenditoriali, rispecchiano la propria filosofia anche nella sostenibilità del territorio, nella trasmissione di concetti positivi per la comunità e nell’impegno in ambito sociale, come l’iniziativa intrapresa con l’Ospedale Psichiatrico REMS di Mezzani, dove diversi acconciatori a rotazione hanno prestato servizio in modo volontario agli ospiti della struttura o presso il reparto Oncologico dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove acconciatrici ed estetiste offrono periodicamente i propri servizi alle persone in cura, attraverso la collaborazione con l’Associazione Verso il Sereno”.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor tecnici che hanno fermamente creduto nell’importanza di questo progetto e che contribuiscono alla realizzazione delle attività di Pieghe Perfette con il proprio lavoro, i propri prodotti e le proprie attrezzature: Pietranera Srl, CPR- Centro Parmense Riabilitativo, Z.one Concept, Costelmec e La Moda nel lavoro.