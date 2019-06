Giornata mondiale dell’autismo: Lorenzo Cardone, “Ambasciatore del Saluto” della Città di Savigliano, in municipio

Incontro in municipio tra il Presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Tassi Carboni, e Lorenzo Cardone. Lorenzo, 18 anni, affetto da autismo, in occasione della giornata mondiale dell’autismo, lo scorso 2 aprile, è stato nominato “Ambasciatore del saluto” del Comune di Savigliano, dove vive, proprio per la sua propensione nel salutare le persone e a ricordarsi il nomi per sempre. Con il papà Francesco, che lo accompagna, ha intrapreso un viaggio in autobus ed in treno per portare il saluto del suo Comune in altri Comuni. Lorenzo è partito il 9 giugno dall’Aquila, ha toccato i Comuni di Accumoli, Norcia, Tolentino, Macerata, Civitanove Marche, Ancona, Rimini, Bologna, Modena ed è approdato oggi a Parma. Da qui proseguirà per Milano, Novara, fino a Torino per tornare, poi, a Savigliano.