Pd San Leonardo: “I cittadini chiedono al Comune risposte che ancora non si sono viste”

Il Circolo del Partito Democratico del quartiere San Leonardo desidera sollevare ancora una volta alcuni problemi del nostro quartiere che richiedono risposte da parte dell’amministrazione comunale che finora non si sono viste.

Cominciamo dal Parco Nord, nel quale vi è un degrado diffuso come i cestini assenti o fuori uso, i tronchi abbandonati al lato del canale, necessità di verifica del funzionamento delle attrezzature del percorso salute e delle colonnine s.o.s., i bagni pubblici ancora chiusi e abbandonati nonostante la promessa di riattivarli. Chiediamo con forza una maggiore presenza degli addetti preposti alla manutenzione e alla pulizia del parco. Segnaliamo inoltre il grave pericolo delle barriere instabili nel passaggio sul canale Naviglio, in un’area in cui giocano molti bambini.

Via Palermo, nella parte più vicina a via Trento, versa in una situazione intollerabile: nonostante le segnalazioni già da tempo inviate, nulla è stato fatto per debellare la presenza dei ratti, fatto inaccettabile per una città come Parma. Non è più rimandabile una derattizzazione dell’area. Il continuo abbandono di rifiuti, anche ingombranti, è certo colpa di qualche incivile ma ci chiediamo come sia possibile che con telecamere o appostamenti notturni non sia possibile identificare i colpevoli e fermare questi comportamenti: a cosa serve una postazione dei vigili a due passi se non si affrontano questi problemi?



Infine, siamo alla nota dolente della viabilità del quartiere: visto le continue interruzioni e le lunghe code, chiediamo che ci sia almeno un coordinamento tra le varie imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione e asfaltatura delle strade in modo da recare meno disagi possibili ai cittadini.

Su questi e altri problemi di San Leonardo il PD, attraverso il gruppo consiliare ha già presentato segnalazioni e interrogazioni, ricevendo molte promesse e zero soluzioni. Il Partito Democratico continuerà a farsi portavoce dei disagi dei cittadini, ma è ora che l’amministrazione se ne faccia carico con fatti concreti.

Circolo Pd San Leonardo