Porta Portello: una rotonda e non solo

Ha richiesto una spesa di quasi 210 mila euro e una serie di lavori particolarmente complessi la rotonda di porta Portello a Borgotaro, sulla strada provinciale n. 21, che è già pienamente percorribile già da alcuni giorni.

L’intervento è stato illustrato stamattina nella sede del Municipio a cittadini e stampa da Diego Rossi, Sindaco di Borgotaro e Presidente della Provincia, che poi si è recato a fare un sopralluogo sul posto, accompagnato dal Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi e dal dirigente del Servizio Viabilità della Provincia Gabriele Annoni.

“Siamo felici che questa opera particolarmente attesa si sia conclusa, mettendo in sicurezza l’intersezione – ha spiegato Rossi – Lo scopo principale che ci siamo prefissi è proprio questo: ridurre il numero di incidenti, diminuire la velocità di transito sull’incrocio e migliorare la sicurezza di tutti, ma in particolare delle utenze deboli, ciclisti e pedoni. I tempi sono stati un po’ più lunghi del previsto, a causa della notevole complessità dei lavori che si sono resi necessari .”

Più della rotonda in sé, infatti, sono stati gli interventi preliminari che hanno impegnato i tecnici della Provincia di Parma e le maestranze della ditta appaltatrice, la Dallarara di Varano Melegari, sia a causa della notevole pendenza naturale del terreno, sia per il fatto che l’area è punto di raccolta di tutti i numerosi sottoservizi della zona: acqua, gas, luce, telefonia di Porta Portella, Via Lungotaro Imbriani, Via Lungotaro Brigata Iulia, per di più con vari gestori (Iren, Montagna 2000, Enel, Snam, Emiliambiente).

Si è dovuto innanzitutto consolidare il muro di sostegno, quindi posare la barriera di sicurezza, ripristinare i sottoservizi, realizzare un nuovo marciapiede in pietra di Carniglia, risanare le aree a parcheggio, allestire la rotatoria, sistemare tutti gli accessi privati e pubblici, infine realizzare il nuovo impianto di illuminazione della rotatoria.

La spesa complessiva per la rotatoria è stata di 210 mila euro, di cui 190 mila a carico della Provincia e 20 mila a carico del Comune di Borgotaro.

La rotatoria finita presenta un diametro esterno di 25 m, il diametro dell’isola centrale è di 9 m, la larghezza dell’anello carrabile 8,0 m, le sole spartitraffico sono delimitate da cordoli e finite ad asfalto.