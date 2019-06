Richiedente asilo arrestato per violenza sessuale nei confronti di una ventenne parmigiana in Pilotta. De Matteis: “Espulsione immediata”. Cavandoli: “P.le della Pace aperta ai delinquenti”

Nella giornata di mercoledì scorso la Polizia ha effettuato un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di un cittadino pakistano resosi nei giorni precedenti responsabile di una violenza sessuale ai danni di una ventenne parmigiana.

Il reato è stato commesso nel pieno centro cittadino in particolare nella zona di piazzale della Pace. L’uomo si è scagliato contro la ragazza tentando di baciarla e palpeggiandola nelle zone intime del corpo, dopodiché l’ha stretta a sé.

Grazie all’intenso controllo del territorio gli operatori della Polizia di Stato Squadra Volante hanno riconosciuto il soggetto e lo hanno sottoposto a Fermo di polizia giudiziaria.

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti i requisiti necessari per emettere una misura cautelare in carcere nei suoi confronti, pertanto il soggetto è in questo momento in carcere.

L’Ufficio Immigrazione si è già attivato notificando all’uomo il rigetto del ricorso rispetto al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato.

Alla luce di ciò il soggetto quando è se rimesso in libertà verrà espulso per pericolosità sociale e per la sua irregolare presenza sul territorio.

Si è registrato nei giorni scorsi l’ennesimo tentativo di stupro in pieno centro di Parma ai danni di una ragazza da parte di un sedicente profugo e per questo richiedente asilo per motivi umanitari.

Plauso per l’ufficio immigrazione che ha immediatamente disposto il rigetto della domanda di asilo per questo sgraditissimo e ingratissimo ospite che comporta, già solo per questo, l’immediata espulsione dall’Italia.

Occorre attendere l’esito del processo penale ma l’ideale sarebbe, per maggiore tranquillità della città, nonostante le velleità da open society della attuale amministrazione comunale di Parma, che il delinquente, subito dopo la lettura della sentenza, venisse immediatamente rispedito in Pakistan e lì scontare la sua meritata galera.

Massimo De Matteis

Presidente provinciale FDI Parma

Cavandoli (Lega): “Piazzale della Pace chiusa alla città, ma aperta ai delinquenti”

Parma, 24 Giugno 2019 – “Il richiedente asilo che ha aggredito la giovane parmigiana in Piazzale della Pace, vedrà la sua richiesta bocciata e sarà espulso grazie al Decreto Salvini. Prima non sarebbe andata così: la sua richiesta sarebbe andata avanti e magari anche accolta, ma per chi viene in Italia a delinquere e per chi specula con il business dell’accoglienza, la pacchia è finita”, dice Laura Cavandoli deputato parmigiano della Lega.

“Qualche tempo fa nel medesimo piazzale era stato aggredito e derubato un uomo – prosegue l’esponente del Carroccio – la giunta da quasi due anni tiene chiusa la piazza ai parmigiani per un progetto di riqualificazione infinito costato oltre 2 milioni di euro. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: degrado, delinquenza con conseguenze gravissime anche per i commercianti della zona che è sempre più desertificata. Ancora una volta dobbiamo ringraziare le Forze dell’Ordine per il loro fondamentale impegno investigativo e il lavoro quotidiano a presidio della nostra sicurezza”.