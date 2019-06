Anteprima 2020: la Caccia ai Tesori di Parma fa il pieno di partecipanti

Nel week end, in occasione dell’Anteprima di Parma 2020, ha debuttato ScopriParma2020: una Caccia ai Tesori di Parma davvero innovativa e insolita, a cui si partecipava utilizzando lo smartphone, grazie ad una web app appositamente creata per l’evento da It.City SpA con la collaborazione di E-project.

ScopriParma2020 ha condotto i partecipanti alla ricerca di QR Code dislocati tra musei e monumenti di Parma, identificati da icone ideate da Parma Illustrata, ogni risposta giusta permetteva di accumulare punteggio e avanzare nelle tappe della caccia al tesoro.

Gli iscritti alla caccia al tesoro sono stati 878, la maggior parte delle quali ha deciso di partecipare in team; le squadre registrate sono state, infatti, ben 401!

I team hanno riunito persone di diverse età tra nonni, genitori, bambini (anche appena nati) che hanno gareggiato insieme e si sono messi in gioco alla scoperta del meraviglioso patrimonio culturale e artistico di Parma.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto premi e gadget a ricordo di un week speciale.

La classifica ha visto arrivare sul podio con il massimo del punteggio i seguenti team:

Ziggiers di Manuela P. Michieli – 24 tappe su 24 completate per 1260 punti

I Pilarma di Noemi Rossiello e Stefano – 24 tappe su 24 completate per 1240 punti

Uaxuctum di Stefano Olivotto – 22 tappe su 24 completate per 1090 punti

Lucia e co. di Lucia Bazzarini e Giorgia 22 tappe su 24 completate per 1050 punti

Le Torte Fritte di Emanuele Fava con Stefania, Luca e Gaia – 20 tappe su 24 completate per 970 punti

I 5 primi classificati in graduatoria potranno passare da lunedì prossimo presso lo IAT per ritirare il premio speciale loro riservato.

Un ringraziamento speciale va ai tecnici di It.City che hanno seguito costantemente i giocatori con aiuti e consigli.