L’accoglienza è il piatto del giorno! Festa Multiculturale a Collecchio

Sarà la Festa Multiculturale, ancora una volta, a dare il benvenuto all’estate: nei due fine settimana dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio, il parco Nevicati di Collecchio si farà specchio del mondo raccontandone le mille sfumature, in un viaggio fra ritmi, colori e storie che, come sempre, ci incanterà. Motore di tutto questo sarà l’energia di più di cento organizzazioni e, soprattutto, quella di trentatré comunità migranti che sono parte del nostro territorio.

Sei serate dove il tema dell’accoglienza sarà declinato in una miriade di eventi: danze, concerti, spettacoli, dibattiti e tanto altro per comprendere il valore inestimabile della diversità.

Se ogni anno migliaia di persone vengono a Collecchio (venticinquemila le presenze nella precedente edizione), vuol dire che qui trovano qualcosa di speciale: la festa offre la possibilità di immergersi in un’atmosfera unica, dove l’integrazione appare un traguardo raggiunto e le identità si mescolano in un laboratorio di convivenza riuscitissimo.

Sul prato del parco troverete gli stand delle associazioni, le bancarelle di 37 espositori, tanti artigiani per la prima volta a Collecchio con prodotti originali e unici, e una distesa di tavoli dove gustare 33 diversi menu tradizionali, almeno sei ogni sera, da quattro continenti.

Ai capi opposti dell’area verde, due bar, uno allestito in modo curioso e creativo da Altrogiro, che ha dato nuova vita ad arredi e oggetti vintage; l’effetto è da vedere.

Il programma di quest’anno prevede quasi 70 eventi, distribuiti in tre diverse aree di intrattenimento: lo spazio dedicato agli approfondimenti culturali, quello dedicato agli spettacoli, l’area della musica e del ballo. Ogni sera anche i più piccoli avranno i loro spazi, per loro non mancheranno spettacoli, laboratori e i giochi di legno, come una volta.

Ad animare la festa, un mare di volontari: cucinano, servono a tavola e sparecchiano, puliscono e accolgono, montano e smontano le strutture… E’ proprio il volontariato il patrimonio più immenso: 250 persone di ogni età e nazione, sono al “lavoro” ogni sera perché tutto funzioni. Il lavoro che culmina nei giorni dell’evento è solo la punta dell’iceberg e arriva dopo mesi di riunioni e incontri per pensare insieme ogni dettaglio. E’ attraverso la condivisione che la Multiculturale diventa davvero la Festa di tutti.

Una Festa speciale, dedicata a una persona speciale, Giacomo Truffelli, amico e collega carissimo al quale la Multiculturale deve tutto.

Cosa troverete a Collecchio questo primo fine settimana? Anzitutto mille sapori in cucina. Venerdì: Camerun, Senegal, Algeria, Indonesia; sabato: Etiopia, Bangladesh, Romania, Congo, India; domenica Nigeria, Sri Lanka, Togo, Peru, Italia e Kurdistan. Ogni sera troverete anche i tortelli e il kebab del Kurdistan.

Delle tantissime iniziative culturali, ne segnaliamo alcune. Venerdì 28 giugno: allo Spazio pedana, alle 22, artisti di varie nazionalità canteranno con “E’ più bello insieme”. Alle 20.30. il palco piccolo ospiterà la giocoleria.

Sabato 29 giugno alle 20 nello Spazio pedana ci sarà “#IOACCOLGO SICUREZZA O BUGIA? I veri effetti del Decreto Salvini”. Un evento che presenta la campagna #ioaccolgo, lanciata da Ciac Onlus, ora di rilievo nazionale, che invita a dire no all’odio e all’esclusione, scegliendo l’accoglienza, la solidarietà, l’uguaglianza. Sarà un confronto importante dove interverranno, fra gli altri, i tre sindaci di Collecchio, Parma e Fidenza. A seguire, dalle 21.30 le danze rumene e i balli tradizionali albanesi. Nello Spazio incontri, invece, alle 20.30 si parlerà di Composharing: un servizio innovativo in favore dell’ambiente.

Infine, domenica 30 giugno nello Spazio pedana, i ballerini della Siberia aprono la serata alle 20.30, seguirà “In alto mare”, performance teatrale a cura di Franca Tragni dove giovani migranti racconteranno come ognuno abbia diritto di trovare asilo dalle persecuzioni. Alle 21.30 allo Palco piccolo, la sfilata di abiti marocchini. Alle 21.30 allo Spazio incontri, si parlerà di “Migrantour: viaggio nella città alla scoperta del mondo sotto casa”, un progetto dove i migranti saranno le guide turistiche che ci faranno guardare la città con i loro occhi mostrando un volto di Parma sconosciuto ai più.

Questi sono solo alcuni assaggi, per leggere il programma completo c’è il sito www.multiculturale.org

Oggi nella sede di Forum Solidarietà che coordina l’evento, c’è stata la conferenza stampa di presentazione. Erano presenti i partner che co-organizzano la Festa, Ciac Onlus e Centro Interculturale. Insieme a loro, due portavoce delle comunità e, naturalmente, il sindaco di Collecchio.