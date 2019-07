La Fiera di Luglio di Noceto: il programma

Con l’arrivo di luglio torna a Noceto la tradizionale fiera – che si affianca ogni anno a Noceto a quella patronale dell’11 novembre – che propone una programmazione particolarmente ricca di eventi concentrati lungo l’arco di tutto il mese ed orientati su più versanti, al fine di ottenere il più possibile interesse e partecipazione da parte di tutti.

La rassegna delle iniziative nasce sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale – con particolare riferimento al Sindaco Fabio Fecci ed al Vicesindaco Daisy Bizzi con delega al Commercio, che ne hanno seguito la regia coordinandosi con l’assessorato alla Cultura guidato da Antonio Verderi e più in generale anche con tutti gli altri assessorati, data l’ampia trasversalità degli eventi.

Ricco come sempre il programma di quest’anno, che riesce a mixare eventi a carattere sportivo, ricreativo, musicale e di intrattenimento, che l’Amministrazione Comunale ha avuto cura di dislocare il più possibile nelle varie aree del paese, per una loro valorizzazione e per favorirne l’animazione.

Sarà la musica proposta nei suoi vari generi – il concerto dei Duo Alambic in collaborazione con la corale Cantori del Mattino, il concerto dei Bandaliga come tributo a Ligabue, la cover band al femminile Curve Pericolose, il concerto dei Tunnel of Love tribute band dei Dire Street, le fisarmoniche, l’esibizione del Corpo Bandistico La Noce, il concerto di Marina Rei e Paolo Benvegnù, la disco music degli Anni Settanta – una fra i principali protagonisti della fiera.

Fulcro di tutta la rassegna il fine settimana del 12, 13 e 14 luglio, per la presenza nel centro storico nocetano in festa del Truck Food Festival – che dopo il grande successo del 2018 tornerà a proporre ai visitatori ottimo street food, con una selezione di camioncini con cucina itinerante, che farà da piacevole contesto ai vari appuntamenti di musica live d’eccezione, ai giochi dal sapore vintage per un

tuffo nel passato ed intrattenimenti musicali. Sarà possibile inoltre fare shopping con negozi aperti dal mattino fino a tarda sera.

La rassegna sorge dal partenariato fra l’Amministrazione Comunale e Bi&Bi eventi, agenzia di pubblicità con sede a Colorno che opera fin dal 1999.

La fiera inoltre vede la collaborazione fra l’Amministrazione Comunale di Noceto e la Pro Loco, con il team dei suoi nuovi volontari, che parteciperanno all’organizzazione e si attiveranno per il un ottimale svolgimento degli eventi

Di seguito il programma in dettaglio:

MUSICA LIVE (Concerti a partire dalle ore 21)

VENERDì 12: ad aprire la manifestazione ci sarà la Bandaliga, rinomata e popolarissima tribute band di Ligabue che suonerà i più grandi successi del cantante di Correggio.

SABATO 13: la seconda serata sarà un terremoto di divertimento tutto al femminile con l’esibizione del vivo della cover band Le Curve Pericolose.

DOMENICA 14: chiuderà l’evento un concerto dedicato al grande rock internazionale, con lo show dei Tunnel of Love, band tributo ai mitici Dire Straits.

STREET FOOD

L’evento offre numerose golosità street provenienti da tutta Italia per stuzzicare pranzi, aperitivi e cene en plein air: si parte dai classici parmigiani con torta fritta e salumi, vecchia di cavallo, tortelli d’erbetta e polpette di carne alla parmigiana, per arrivare alle tigelle, specialità di pesce, panini dai sapori calabresi, specialità pugliesi e il re dello street food, l’hamburger. In una notte d’estate non può mancare il gelato artigianale per i più golosi e la birra gelata per i più assetati. Anche i bar e le attività di ristorazione del centro parteciperanno all’evento rimanendo aperti fino a sera tardi e con menù pensati per l’occasione.

MERCATINO e NOTTE ROSA

Non solo food ma anche shopping sotto le stelle con i banchi di artigianato e oggettistica selezionati da Bi&Bi Eventi (che apriranno i battenti dalle ore 18 di venerdì, e dalle ore 10 sabato e domenica, rimanendo aperti fino a dopo cena). Inoltre ci sarà anche la partecipazione degli esercenti di Noceto aderenti all’iniziativa con i negozi aperti durante l’evento anche in occasione della Notte Rosa, prevista per sabato 13: le attività commerciali terranno su le saracinesche fino alle 24 circa.

GIOCHI DI UNA VOLTA

Ritorna al NTFF 2019 dopo il grande apprezzamento dello scorso anno anche l’Associazione Energia Ludica che nella zona di via Gramsci porterà i laboratori di giochi vintage, inclusivi, analogici e senza elettricità, con cui i visitatori di tutte le età potranno giocare e divertirsi, facendo un balzo indietro nel tempo!

E dal 12 al 28 luglio nell’area del centro sportivo “Il Noce” il grande Luna Park Barbera, con una promozione di tutte le giostre ad 1 Euro nella giornata di Venerdì 12 luglio.