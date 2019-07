Al via l’abbattimento dei pioppi in viale Villetta, verranno sostituiti con nuove essenze arboree

Al via, in questi giorni, l’abbattimento dei pioppi lungo viale della Villetta. Il Comune, a seguito delle verifiche fitosanitarie e di stabilità degli alberi provvederà alla loro rimozione per motivi di sicurezza e per garantire l’incolumità dei cittadini. Le piante verranno, poi, sostituite con nuove essenze. I 115 esemplari di pioppo bianco (Popolus Alba varietà Bolleana) in viale della Villetta sono stati oggetto, negli ultimi anni, di un’attenzione particolare da parte dell’Ufficio Manutenzione del Verde pubblico del Comune che ne ha previsto l’abbattimento.

La decisione è stata presa dopo la perizia redatta da tecnici agronomi a seguito della valutazione fitostatica di ogni singolo albero. I tecnici hanno riscontrato il patogeno dell’Armillaria, un fungo parassita che agisce a livello sottocorticale causando danni irreparabili e provocando il deterioramento dell’apparato radicale, criticità che si sommano alla caratteristiche di fragilità del pioppo bianco, pianta a legno tenero. Gli alberi verranno, poi, sostituiti.

Al momento sono in corso le valutazioni da da parte dell’ufficio competente per decidere che tipo di essenza collocare nel viale, sulla base di studi legati alla resistenza ad elementi patogeni ed alla sicurezza delle piante che sostituiranno i pioppi.