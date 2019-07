Gestione grosso temporale, Pezzuto: “Qualcosa non ha funzionato”

Con tutta evidenza qualcosa ieri non ha funzionato nella gestione del grosso temporale che si è abbattuto sulla città a partire dalle 18.30.

Pur con tutte le attenuanti del caso, legate principalmente a all’imprevedibilità di un evento atmosferico che neppure il servizio di allerte meteo regionale segnalava, aver lasciato i parchi cittadini aperti ha esposto i parmigiani a rischi francamente inaccettabili e dobbiamo ringraziare la fortuna che il bilancio della giornata si sia chiuso con soli due ragazzini feriti in Cittadella e un contuso a Parco Ferrari.

L’evento, qualcuno dirà, è stato troppo repentino perché si potesse fare qualcosa, eppure io ricordo che il Comune di Parma si è dotato nel 2015 di un Alert System da ben 20mila euro all’anno sempre difeso a spada tratta da questa come dalla precedente amministrazione.

Ebbene io vorrei sapere se ieri sia stato utilizzato o meno e se no per quale motivo, considerato che non riesco ad immaginare un caso più azzeccato per utilizzarlo efficacemente.

Su questa questione presenterò nei prossimi giorni una specifica interrogazione perché una cosa mi è chiara: o il sistema serve e viene usato o in quattro anni abbiamo buttato via 80mila euro di soldi dei cittadini per uno strumento sostanzialmente inutile.

Fabrizio Pezzuto

Parma Unita Centristi