Scuola Newton, Pd: “Il Comune farà pagare il trasporto nella sede ex Stimmatini. Noi diciamo NO”

Dal prossimo anno scolastico il Comune farà pagare alle famiglie della scuola Newton il trasporto degli alunni alla sede provvisoria degli ex Stimmatini di via d’Azeglio. Il motivo addotto? I costi per la delocalizzazione dei bambini della Anna Frank a causa del ritrovamento, peraltro piuttosto tardivo, di amianto.

E’ una decisione inaccettabile, peraltro comunicata alla scuola in modo unidirezionale da un Dirigente (e non dall’Assessora Seletti), senza alcun previo confronto con le famiglie e la Dirigenza scolastica. Informative alla Commissione Consiliare Scuola? Ovviamente non pervenute.

Quindi, oltre al disagio degli spostamenti, bisogna anche pagare!

In più, si annunciano non ben precisate variazioni sull’orario del trasporto, che verranno decise in una “riunione tecnica” in Comune.

Siamo alle solite: i soldi per iniziative estemporanee varie e per gadget più o meni simpatici si trovano sempre. Per garantire un servizio – dovuto – alle famiglie, invece, no.

Ci batteremo con le famiglie della Newton perché venga revocata questa assurda e iniqua decisione.

Sandro Campanini

Gruppo consiliare Partito Democratico