Cinque serate di scenette con le compagnie dialettali di Parma

Anche per l’estate 2019 il parco Bizzozero sarà la cornice della rassegna di teatro dialettale organizzata dall’Associazione culturale “Insemma par recitär”, creata dall’unione delle quattro compagnie dialettali storiche di Parma per contribuire alla riscoperta e valorizzazione dei caratteri della “parmigianità”, dando il giusto rilievo al ricco patrimonio delle tradizioni linguistiche locali e creando opportunità di intrattenimento e socializzazione per i cittadini parmigiani che rimarranno in città nel periodo estivo.

Giunta alla sua settima edizione, in continuità con gli anni precedenti, la rassegna coinvolge oltre a La Famija Pramzana, tutte le altre compagnie dialettali cittadine, rinomate ed affermate sul territorio: Nuova Corrente, La Duchessa e I Guitti di Veneri.

Le rappresentazioni, come sempre ad ingresso gratuito, proseguiranno tutti i martedì del mese di luglio, alle ore 21.00, proponendo ogni settimana sketch, scenette e momenti di cabaret. Alle tradizionali serate, si aggiunge l’appuntamento di giovedì 25 luglio, in cui l’Orchestra Pistapoci si esibirà sul palco del parco Bizzozero insieme ad alcuni comici delle compagnie dialettali.

Ecco il calendario completo delle serate:

martedì 9 luglio: La Duchessa – I Guitti di Veneri

martedì 16 luglio: La Famija Pramzana – Nuova Corrente

martedì 23 luglio: Nuova Corrente – I Guitti di Veneri

giovedì 25 luglio: Orchestra Pistapoci sul palco con alcuni comici delle compagnie

martedì 30 luglio: La Duchessa – La Famija Pramzana