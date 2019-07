La Regione promuoverà iniziative in memoria di Nilde Iotti

La commissione Parità presieduta da Roberta Mori ha approvato, con il sì del Partito democratico e di Silvia Prodi (Misto), Michele Facci di Fratelli d’Italia, unico dell’opposizione presente alla seduta, non ha partecipato al voto, la risoluzione a prima firma Mori per sostenere le iniziative pubbliche promosse da associazioni, Comuni e altri enti locali per celebrare Nilde Iotti nel ventennale della scomparsa e nel centenario dalla sua nascita.

La risoluzione è firmata anche da Stefano Caliandro, Paolo Zoffoli, Francesca Marchetti, Lia Montalti, Nadia Rossi, Mirco Bagnari, Valentina Ravaioli, Giuseppe Paruolo, Paolo Calvano, Luca Sabattini, Antonio Mumolo, Luciana Serri e Barbara Lori del Partito democratico, Silvia Prodi del gruppo Misto, Igor Taruffi e Yuri Torri di Sinistra italiana.

La risoluzione – ha spiegato Mori – impegna la Giunta a “sostenere con il proprio patrocinio le iniziative pubbliche di celebrazione” e “a divulgare, attraverso i propri canali comunicativi istituzionali, tali ricorrenze, promuovendo l’approfondimento, lo studio, la divulgazione, la valorizzazione femminile e di genere di questa protagonista della vita democratica repubblicana”.