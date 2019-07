Il Terziario Donna Parma in visita al Davines Village per il consiglio del Gruppo

Una moderna e innovativa location quella scelta per ospitare l’incontro organizzato dal Terziario Donna di Ascom Parma che, in occasione del proprio consiglio, ha visitato nei giorni scorsi il Davines Village: un’importante realtà del territorio che valorizza cultura di impresa, eco-sostenibilità, qualità e condivisione, principi sui cui anche il Gruppo si basa e si propone di diffondere alle imprese del territorio.

In seguito alla visita all’interno della struttura, guidata da Francesca Campanini, Responsabile Hospitality Department Davines Village, si è infatti svolta la riunione operativa del Consiglio del Gruppo per discutere di progetti e iniziative future, con l’obiettivo di conoscere e coinvolgere anche altre imprenditrici di Parma e provincia. In particolare, tra i punti all’ordine del giorno, anche il progetto “Mi Prendo Cura di Te”, presentato lo scorso aprile in conferenza stampa ufficiale.

“Mi prendo cura di te è un progetto pensato come impegno a svolgere le proprie attività d’impresa con una particolare attenzione al miglioramento del servizio verso clienti, collaboratori e fornitori – ha affermato Ilaria Bertinelli, Presidente Terziario Donna Parma – Si tratta di un decalogo di valori che rappresentano la massima espressione sia dell’interesse verso il cliente sia delle soft skills proprie del mondo femminile. Un progetto fatto dalle donne, ma rivolto alla società intera; un modello che può essere adottato da tutte le altre imprese del terziario. Per questo invitiamo tutte le imprenditrici che volessero sottoscrivere il progetto a inviarci la propria adesione: tutte le attività riceveranno la vetrofania ufficiale da esporre presso le proprie attività”.

L’incontro è stato quindi un’occasione per riflettere sull’economia attuale e del futuro, su nuove visioni e prospettive imprenditoriali con lo sguardo rivolto al cambiamento in atto. “In quest’ottica – ha aggiunto Cristina Mazza, Vice Direttrice Ascom e Responsabile Progetto Terziario Donna – sono state presentate le iniziative in calendario per il 2° semestre del 2019: in particolare legate al Festival Verdi, al Settembre Gastronomico e all’evento di fine anno, in preparazione anche al 2020, anno in cui Parma celebrerà il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura e che vedrà anche la partecipazione attiva del Terziario Donna Parma riguardo a proposte e idee per la valorizzazione del territorio e delle imprese che ne fanno parte”.