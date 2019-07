Appuntamenti da non perdere per questa sera

Questa sera, eventi e feste nella zona della Provincia di Parma, appuntamenti da non perdere per una serata allegra e in compagnia.

· In un angolo del fiume Taro, nel giardino dell’Antica Rocca, barbecue, stinchi di maiale e birra a volontà ! Musica e cocktails fino a tarda notte! Osteria Antica Rocca: Strada Provinciale 44 – S. Quirico di Trecasali. Tel. 0521878615

· Giunto alla Dodicesima edizione, torna il mitico VESPARADUNO, MEMORIAL SILVIA MANTOVANI! Tutto avrà una nuova veste, confezionata a regola d’arte dai volontari del Punto Blu e dall’associazione Amici di Silvia. Tre giorni di musica, buon cibo! BENVENUTI A …. MONTICELLI IN FESTA

· LA FIERA DEL DISCO CD E VINILE a Fidenza, sabato 6 e domenica 7 luglio: 40 espositori provenienti da tutta Italia. Dischi in vinile di ogni genere (rock, progressive, musica italiana, elettronica, classica etc.), rarità per collezionisti.