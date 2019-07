Borseggiatore seriale ruba un cellulare a un anziano. La Polizia Ferroviaria lo prende

Il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Parma e presso il Settore Operativo di Bologna Centrale, nella mattinata del 02 luglio u.s. ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero ritenuto responsabile del furto di un cellulare ai danni di un anziano viaggiatore.

In particolare, durante il servizio di vigilanza in ambito ferroviario a Parma gli Agenti hanno notato giungere da un treno proveniente da Bologna un cittadino senegalese “conosciuto” dai poliziotti quale borseggiatore seriale.

Gli operatori, lo hanno accompagnato presso i loro uffici al fine di approfondire i controlli che permettevano di rinvenire, all’interno dello zaino del pregiudicato, un telefono cellulare del cui possesso il soggetto non forniva alcuna plausibile giustificazione.

Grazie a tutta una serie di accertamenti gli agenti, in collaborazione con i colleghi della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale, riuscivano ad individuare e rintracciare il proprietario dell’apparecchio telefonico che ne aveva subìto il furto nella stazione ferroviaria di Bologna Centrale, un’ ora prima, durante la propria salita a bordo di un treno diretto in riviera.

Il cellulare è stato così sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e soprattutto del proprietario, che è così potuto rientrarne regolarmente in possesso.

Il borseggiatore, quarantasettenne, senegalese, residente in provincia di Parma, è stato deferito all’autorità giudiziaria di Bologna per il delitto di furto pluriaggravato.