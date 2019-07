Colorno: consigliere comunale 5 Stelle chiede di ripristinare le 5 Stelle della statua di San Giovanni Nepomuceno

Nel Consiglio comunale di Colorno che si è tenuto nei giorni scorsi, il consigliere comunale del M5S Simone Guernelli ha depositato un’interrogazione in merito alla statua di San Giovanni Nepomuceno, restaurata in primavera e collocata all’inizio del ponte di via Roma, ovvero nella posizione da sempre occupata fin da quando fu commissionata alla fine del ‘700, per poi essere chiusa nei magazzini comunali per anni.

Il consigliere comunale 5 Stelle Guernelli ha rilevato che alla statua mancano le “5 Stelle” che l’iconografia classica attribuisce da sempre all’immagine del Santo sopra la testa.

Guernelli ha chiesto se “l’Amministrazione comunale intenda procedere al posizionamento delle 5 Stelle sopra la testa del Santo visto che delle 5 Stelle originali, almeno tre si trovano ancora presso i magazzini comunali”.

L’assessora Mirka Grassi ha accolto la proposta di Guernelli, specificando che le “tre stelle recentemente rinvenute in una scatola all’interno di un armadio sono in buono strato di conservazione. Le due stelle mancanti, però, non potranno essere riprodotte in copia come dichiarato dalla Soprintendenza”. PrD